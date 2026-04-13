La comunità di Castel San Giorgio si prepara a ricordare Serena Pia Salvati e Michele Ambrosino, i due giovani cugini scomparsi nel drammatico incidente stradale avvenuto nell’ottobre 2022 al bivio tra Torello e Campomanfoli.

In occasione dei loro compleanni, le famiglie hanno organizzato un momento di raccoglimento e memoria aperto a tutta la cittadinanza.

La commemorazione

L’appuntamento è fissato per venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19:00, presso la Parrocchia di San Biagio, dove sarà celebrata una Santa Messa in loro suffragio.

Al termine della funzione religiosa, è prevista una fiaccolata che accompagnerà i partecipanti fino al cimitero cittadino, dove sarà possibile rendere omaggio ai due giovani con un momento di silenzio e preghiera.

Il ricordo della comunità

L’iniziativa rappresenta un’occasione per stringersi attorno alle famiglie, ancora profondamente segnate da una perdita che ha scosso l’intero territorio.

Serena e Michele, morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra in seguito al violento impatto, restano nel ricordo collettivo come due giovani vite spezzate troppo presto.

Un segno di vicinanza

Attraverso la celebrazione e la fiaccolata, parenti, amici e cittadini potranno condividere un momento di riflessione e affetto, testimoniando ancora una volta la vicinanza della comunità in un dolore che non si è mai affievolito.

Le famiglie, nel ringraziare anticipatamente quanti prenderanno parte all’iniziativa, rinnovano così un invito alla memoria e al raccoglimento, nel segno di Serena e Michele.