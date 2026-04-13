Un gesto simbolico ma carico di significato quello promosso dal Comune di Mercato San Severino, che ha deciso di accogliere i nuovi nati della comunità con un cofanetto speciale accompagnato da una lettera firmata dal sindaco Antonio Somma.
«Per ogni vita che nasce, la comunità rinasce a nuova vita», si legge nell’incipit del messaggio rivolto ai genitori. Un augurio che si traduce in un’iniziativa concreta, pensata per trasmettere fin dai primi passi valori fondamentali.
Il contenuto del cofanetto
All’interno del kit consegnato alle famiglie sono presenti:
- una copia della Costituzione italiana
- il tricolore italiano
- la bandiera europea
- una fiaba illustrata sulla storia dei Sanseverino
Un insieme di elementi che rappresentano identità, appartenenza e memoria storica del territorio.
Il significato dell’iniziativa
Secondo il primo cittadino, non si tratta di un semplice omaggio, ma di una vera e propria “bussola civile” per i futuri cittadini.
L’obiettivo è offrire ai bambini, sin dalla nascita, riferimenti chiari sui valori fondanti della società: democrazia, libertà, uguaglianza e centralità della persona.
La fiaba dedicata alla famiglia Sanseverino, inoltre, vuole rafforzare il legame con le radici locali, raccontando la storia e l’identità della comunità.
Un messaggio per il futuro
In un contesto spesso segnato da incertezze e divisioni, l’iniziativa punta a promuovere una crescita basata sulla consapevolezza civica e sul senso di appartenenza.