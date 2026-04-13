Caos e indignazione all’Ospedale del Mare, dove nelle ultime ore è emersa una denuncia che solleva interrogativi gravi sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Secondo il racconto di una familiare, all’esterno del pronto soccorso sarebbero state noleggiate barelle da privati, dietro pagamento.

La segnalazione arriva da Ornella, parente di una paziente anziana, che ha raccontato come, a fronte della carenza di posti disponibili, alcune persone – legate a ditte di ambulanze private – si avvicinerebbero ai familiari proponendo il noleggio di barelle a pagamento. Il costo, stando alla testimonianza, oscillerebbe tra i 30 e i 40 euro l’ora, con una spesa complessiva che nel caso specifico ha raggiunto circa 400 euro per garantire assistenza durante la notte.

Una situazione che, se confermata, evidenzierebbe criticità strutturali e organizzative all’interno del presidio sanitario, già sotto pressione per l’elevato numero di accessi. La vicenda, inoltre, non sarebbe isolata, alimentando ulteriormente le preoccupazioni.

Sul caso sono intervenuti anche i rappresentanti della CGIL, che tornano a chiedere interventi urgenti sul sistema sanitario regionale, a partire dal rafforzamento del personale e dallo stop ai tagli.

Intanto, presso l’ospedale napoletano sono arrivati i NAS per avviare accertamenti e verificare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e accertare se si tratti di episodi isolati o di una pratica più diffusa.

La vicenda riaccende il dibattito sulle condizioni della sanità pubblica e sulla necessità di garantire servizi adeguati e dignitosi ai pazienti, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.