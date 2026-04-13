Si è svolta questa mattina la cerimonia di insediamento di Luigi Alberto Cannavale alla guida della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

L’evento, presieduto dal presidente del Tribunale Massimo Sergio Palumbo, si è tenuto alla presenza dei principali rappresentanti delle istituzioni giudiziarie e delle forze dell’ordine, sia a livello provinciale che regionale.

Tra i presenti anche Raffaele Cantone, nuovo procuratore di Salerno che si insedierà il prossimo 27 aprile, e l’ex procuratore Borrelli, oggi alla Procura di Reggio Calabria.

Cantone: “Procura strategica, massima collaborazione”

Cantone ha sottolineato il valore strategico dell’ufficio nocerino:

«Conosco bene Cannavale, abbiamo lavorato insieme a Napoli. Questa di Nocera è una Procura avamposto e la collaborazione sarà massima».

Il profilo di Cannavale

Magistrato di lunga esperienza, Cannavale arriva da un ruolo di primo piano alla Procura di Salerno ed è stato impegnato per anni nella Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Nel corso della sua carriera ha coordinato importanti indagini su criminalità organizzata, reati economici e contro la pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai clan dell’Agro nocerino-sarnese.

Le priorità: lavoro, ambiente e prevenzione

Nel suo primo intervento, il nuovo procuratore ha tracciato le linee guida del mandato:

contrasto alle morti sul lavoro

attenzione ai reati ambientali, in particolare legati al fiume Sarno

lotta ai patrimoni illeciti e all’economia criminale

«Una Procura – ha spiegato – non deve essere solo repressiva, ma anche preventiva».

Cannavale ha poi assicurato ai cittadini una giustizia «certa, immediata e trasparente», puntando su una Procura “attrattiva”, capace di rispondere concretamente alle esigenze del territorio.

Il commento del sindaco

Soddisfazione anche da parte del sindaco Paolo De Maio, che ha accolto la nomina con fiducia:

«Il suo profilo e la sua esperienza rappresentano una garanzia per il territorio. Siamo certi che contribuirà a rafforzare legalità, sicurezza e giustizia nella nostra comunità».