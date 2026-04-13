Si è svolta sabato 11 aprile, presso il Tribunale di Torre Annunziata, la fase territoriale del torneo nazionale “Dire e Contraddire”, che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta e del Liceo Classico “G.B. Vico” di Nocera Inferiore.

L’iniziativa, promossa dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si è tenuta nell’aula “Siani” e ha rappresentato un importante momento formativo per gli studenti, chiamati a confrontarsi su temi di grande attualità attraverso il dibattito e l’argomentazione.

Ad aprire l’evento sono stati i saluti istituzionali dei rappresentanti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e Nocera Inferiore, che hanno sottolineato il valore educativo del progetto, volto a promuovere tra i giovani la cultura della legalità e della comunicazione consapevole.

Il tema della sfida

Al centro del confronto una celebre riflessione di Albert Einstein: “La pace non può essere mantenuta con la forza; può solo essere raggiunta con la comprensione”. Un tema che ha stimolato un dibattito articolato e maturo, con gli studenti impegnati a sostenere tesi e antitesi con capacità argomentativa e spirito critico.

Nel primo round è stata la squadra nocerina ad aprire il confronto, sostenendo il valore del dialogo come strumento fondamentale per la costruzione della pace. A replicare gli studenti di Meta, che hanno evidenziato i limiti della diplomazia in contesti segnati da forti squilibri di potere.

Nel secondo turno le posizioni si sono invertite, mettendo alla prova la capacità degli studenti di sostenere anche tesi opposte, dimostrando notevole preparazione e flessibilità.

Il verdetto

Al termine della disputa, la giuria ha decretato la vittoria del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta, che accede così alla fase finale nazionale del torneo.

Grande soddisfazione per studenti e docenti dell’istituto vincitore, che hanno comunque riconosciuto il valore della squadra avversaria, protagonista di una prova solida e convincente.

Un’esperienza formativa

Al di là del risultato, l’evento ha rappresentato un’importante occasione di crescita per tutti i partecipanti. Docenti e organizzatori hanno evidenziato come il torneo abbia contribuito a sviluppare competenze fondamentali come il pensiero critico, la capacità di ascolto e l’uso consapevole della parola.