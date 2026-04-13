Individuato il candidato sindaco dopo un lungo confronto interno, ora l’obiettivo è costruire una proposta credibile per la città
La sintesi dopo mesi di confronto
È una svolta: Davide Nitto è il nome su cui ha fatto sintesi il centrosinistra di Pagani, una soluzione maturata dopo mesi e il suo nome arriva dopo lunghe trattative, dopo tavoli che hanno anche superato una serie di personalismi, così si è giunti a questa sintesi.
Uno sguardo al futuro della città
Nitto guarda con determinazione al futuro della città, puntando su una programmazione condivisa che tenga conto delle reali problematiche del territorio.
L’appello a una campagna corretta
E poi l’appello di Nitto alla moderazione, alla correttezza e alla lealtà per questa breve, ma intensa campagna elettorale.