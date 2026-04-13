Individuato il candidato sindaco dopo un lungo confronto interno, ora l’obiettivo è costruire una proposta credibile per la città

La sintesi dopo mesi di confronto

È una svolta: Davide Nitto è il nome su cui ha fatto sintesi il centrosinistra di Pagani, una soluzione maturata dopo mesi e il suo nome arriva dopo lunghe trattative, dopo tavoli che hanno anche superato una serie di personalismi, così si è giunti a questa sintesi.

Uno sguardo al futuro della città

Nitto guarda con determinazione al futuro della città, puntando su una programmazione condivisa che tenga conto delle reali problematiche del territorio.

L’appello a una campagna corretta

E poi l’appello di Nitto alla moderazione, alla correttezza e alla lealtà per questa breve, ma intensa campagna elettorale.

Angri verso il voto. La “croce” di Maddalena Pepe

Luciano Verdoliva

Laureato in Materie Letterarie ma non ha mai esercitato la docenza. Costantemente narratore di fatti dal 1990 è giornalista pubblicista per necessità. Uno dei suoi modelli: Goffredo Parise. Prossimo al pensionamento.

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