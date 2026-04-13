Individuato il candidato sindaco dopo un lungo confronto interno, ora l’obiettivo è costruire una proposta credibile per la città

La sintesi dopo mesi di confronto

È una svolta: Davide Nitto è il nome su cui ha fatto sintesi il centrosinistra di Pagani, una soluzione maturata dopo mesi e il suo nome arriva dopo lunghe trattative, dopo tavoli che hanno anche superato una serie di personalismi, così si è giunti a questa sintesi.

Uno sguardo al futuro della città

Nitto guarda con determinazione al futuro della città, puntando su una programmazione condivisa che tenga conto delle reali problematiche del territorio.

L’appello a una campagna corretta

E poi l’appello di Nitto alla moderazione, alla correttezza e alla lealtà per questa breve, ma intensa campagna elettorale.

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