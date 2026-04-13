Disagi in arrivo per i cittadini di Pagani. La società GORI ha comunicato la sospensione temporanea dell’erogazione idrica per la giornata di giovedì 16 aprile 2026.
L’interruzione, prevista dalle ore 8:00 alle ore 15:00, si rende necessaria a causa di lavori sugli impianti elettrici da parte di Enel, che comporteranno il fermo dei sistemi di distribuzione dell’acqua.
Le strade interessate
Il disservizio riguarderà numerose arterie cittadine, tra cui piazza Bernardo D’Arezzo, piazza Giuseppe Scarpa, via Amalfitana, via Andrea Tortora, via Carlo Tramontano, via Carmine, via Giuseppe Atzori, via Libroia, via Milano, via Nazionale, via Nicola Pagano, via Palermo, via Salerno, via Santa Chiara, via Tito Minniti, via Torino, via Ugone dei Pagani, viale Caduti di Superga e viale Trieste, oltre a tutte le relative traverse.
Possibili disagi al ripristino
Alla riapertura del flusso idrico, potrebbe verificarsi una temporanea torbidità dell’acqua. Si tratta di un fenomeno transitorio: si consiglia, in questi casi, di lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.
La società si è scusata con l’utenza per i disagi, invitando i cittadini a organizzarsi per tempo durante le ore di sospensione del servizio.