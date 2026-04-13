Durante la festa della Madonna delle Galline si sblocca il centrosinistra: decisiva la convergenza civica e il passo indietro di Trotta

La festa come sfondo politico

La festa della Madonna delle Galline a Pagani non è stata solo un momento di devozione e tradizione, ma anche uno scenario politico quasi inevitabile in vista delle prossime amministrative. Tra vicoli affollati e appuntamenti pubblici, la presenza dei candidati sindaco ha reso evidente il fermento elettorale, culminato proprio nelle ultime ore con una sintesi politica significativa: il centrosinistra ha trovato l’accordo sul nome di Davide Nitto.

Un passaggio tutt’altro che scontato, arrivato dopo settimane di stallo e trattative complesse. La necessità di chiudere rapidamente la questione ha imposto una scelta condivisa, trasformando un contesto di incertezza in una convergenza politica che ora punta a consolidarsi anche sul piano programmatico.

Il ruolo delle civiche e il passo indietro decisivo

Determinante per sbloccare l’impasse è stato il ruolo delle liste civiche, che con senso di responsabilità hanno favorito una sintesi politica fino a quel momento difficile da raggiungere. Una spinta decisiva che ha consentito di superare divisioni interne e rilanciare il percorso unitario del centrosinistra.

In questo contesto può essere contestualizzato anche il passo indietro di Lucia Trotta, che ha rinunciato alla propria candidatura contribuendo in modo determinante alla definizione e all chiusura dell’accordo. Una scelta che ha permesso di riaprire il confronto sui programmi e di costruire una proposta politica più compatta in vista del voto, segnando un punto di svolta importante nel prosieguo nella campagna elettorale.

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