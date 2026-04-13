Domenica 19 aprile giornata dedicata ai più piccoli tra spettacoli, laboratori e animazione gratuita

Una giornata dedicata ai più piccoli

Domenica 19 aprile la Villa Comunale di San Valentino Torio si trasformerà in un luogo incantato con “Il Villaggio delle Fiabe”, un evento interamente dedicato ai bambini. L’iniziativa, completamente gratuita, si svolgerà in due fasce orarie, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, offrendo alle famiglie l’opportunità di vivere momenti di svago e condivisione.

“Ci impegniamo sempre di più per farvi vivere momenti magici e incantati nel nostro paese”, è il messaggio dell’amministrazione, che punta a rafforzare l’offerta di eventi rivolti alle famiglie e ai più piccoli.

Animazione, spettacoli e laboratori

Il programma prevede numerose attrazioni: animazione, area gonfiabili, musical a tema fiabesco, mascotte, spettacoli di magia e illusionismo, oltre a esibizioni con bolle e laboratori creativi, tra cui quello del “cantastorie”. Non mancheranno postazioni fotografiche a tema e il “Bingo di primavera” con premi gratuiti.

L’evento è promosso dall’assessore agli eventi e spettacoli Enzo Ferrante, insieme al sindaco Michele Strianese e all’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di offrire occasioni di aggregazione e intrattenimento per tutta la comunità.

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