Evade dagli arresti domiciliari e, armato di pistola, esplode colpi contro l’abitazione di una donna. È finito nuovamente in carcere un 27enne di Sarno, arrestato dai carabinieri dopo l’aggravamento della misura cautelare disposto dall’autorità giudiziaria.

L’episodio risale alla vigilia di Pasqua, quando – secondo la ricostruzione dei militari – il giovane, sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione raggiungendo la zona di Episcopio. Qui avrebbe esploso almeno due colpi di pistola, risultata poi a salve, contro l’abitazione della donna, per poi darsi alla fuga.

L’intervento dei carabinieri è stato immediato, allertati dalla segnalazione della vittima. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati due bossoli, elementi che hanno consentito di avviare rapidamente le indagini. In breve tempo i militari sono risaliti all’identità del responsabile, come riporta “Il Mattino“.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una pistola priva di tappo rosso e 41 proiettili compatibili con i bossoli recuperati. Determinante anche il riscontro fornito dal sistema di controllo del braccialetto elettronico, che ha confermato l’allontanamento del giovane dai domiciliari.

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura di Nocera Inferiore ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare, eseguito nei giorni scorsi: per il 27enne si sono riaperte le porte del carcere.

Il giovane dovrà rispondere di evasione e minaccia aggravata. Gli inquirenti sono ora al lavoro per chiarire il movente del gesto: tra le ipotesi al vaglio, anche possibili collegamenti con ambienti legati allo spaccio di stupefacenti.

Non si tratta del primo episodio a suo carico: era stato infatti arrestato già lo scorso ottobre per detenzione di armi, quando i carabinieri rinvennero nella sua disponibilità una “penna pistola”, risultata essere un’arma da fuoco perfettamente funzionante.