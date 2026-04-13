Una giornata destinata a entrare nella storia di Scafati. Ieri la città si è trasformata in un fiume gialloblù per celebrare la promozione della Scafatese in Serie C, al termine di una stagione esaltante.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, le strade si sono riempite di tifosi, famiglie e appassionati, uniti dalla voglia di festeggiare un traguardo atteso da anni.

Il bagno di folla

Il momento più emozionante è arrivato con la sfilata della squadra a bordo di un pullman scoperto. Giocatori e staff hanno attraversato il centro cittadino tra cori, applausi e bandiere, accolti da un entusiasmo travolgente.

Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato il corteo: centinaia di sostenitori hanno seguito il pullman lungo tutto il percorso, trasformando la città in uno stadio a cielo aperto. Fumogeni, striscioni e clacson hanno fatto da cornice a una festa spontanea e partecipata.

La festa fino a notte

Le celebrazioni sono proseguite fino a sera, culminando con uno spettacolo di fuochi d’artificio che ha illuminato il cielo sopra Scafati, suggellando una giornata di gioia collettiva.

Il valore di una promozione

Il ritorno in Serie C rappresenta molto più di un semplice risultato sportivo. È il simbolo di una rinascita per la Scafatese e per l’intera comunità, che ha dimostrato ancora una volta un legame profondo con i colori gialloblù.