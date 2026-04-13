Misure straordinarie a Scafati per fronteggiare il maltempo. Con un’ordinanza sindacale firmata il 12 aprile 2026, il Comune ha disposto la chiusura al pubblico del cimitero cittadino e della villa comunale per l’intera giornata di lunedì 13 aprile.

La decisione

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Regione Campania, che prevede forti venti sud-orientali con raffiche intense, in particolare lungo la fascia costiera, dalle ore 00:00 fino alle 14:00.

Una situazione che, secondo le autorità, potrebbe rappresentare un rischio per la pubblica incolumità, soprattutto in aree aperte e alberate come il cimitero e la villa comunale.

Misure di sicurezza

L’ordinanza, adottata ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico degli enti locali, ha carattere immediatamente esecutivo ed è stata pubblicata sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Prefettura, alle forze dell’ordine e agli enti competenti, tra cui Protezione Civile, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, per le attività di vigilanza e coordinamento.

Invito alla prudenza

Le autorità invitano la cittadinanza alla massima attenzione, raccomandando di limitare gli spostamenti nelle ore interessate dall’allerta e di evitare aree esposte al rischio di caduta di rami o oggetti.