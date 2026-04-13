Una scia luminosa ha solcato il cielo tra Campania e Puglia poco prima dell’alba, attirando l’attenzione di centinaia di cittadini e diventando rapidamente virale sui social.

Il fenomeno, visibile in diverse aree del Sud Italia, è stato segnalato da numerosi testimoni che sono riusciti a immortalare l’evento con foto e video diffusi in rete.

Le ipotesi degli esperti

Sulla natura della scia sono in corso accertamenti da parte dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che sta analizzando i dati raccolti dalle telecamere “All Sky”, in grado di monitorare il cielo 24 ore su 24.

Secondo le prime valutazioni, l’ipotesi più accreditata è quella del rientro in atmosfera di un oggetto artificiale, come un satellite dismesso o un frammento di razzo.

A confermarlo è anche Nunzio Micale, divulgatore scientifico e promotore del progetto AstroGargano, che ha spiegato come la scia molto luminosa e la successiva disintegrazione siano caratteristiche tipiche di questi fenomeni.

Un fenomeno spettacolare ma non raro

Quando detriti spaziali rientrano nell’atmosfera terrestre, l’attrito genera temperature elevatissime che provocano la frammentazione e la vaporizzazione del materiale, dando origine a effetti visivi spettacolari ma generalmente innocui.

Eventi di questo tipo, sottolineano gli esperti, non sono rari: attorno alla Terra orbitano migliaia di oggetti non più operativi, la cosiddetta “spazzatura spaziale”, destinata prima o poi a rientrare.

Attesa per la conferma ufficiale

Per avere certezze sulla natura del fenomeno sarà determinante l’analisi completa dei dati registrati dagli strumenti dell’osservatorio napoletano.

Nel frattempo, lo spettacolo osservato all’alba resta uno degli eventi più suggestivi degli ultimi mesi, capace di unire curiosità scientifica e meraviglia tra i cittadini.