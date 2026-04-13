Dopo ore di incertezza e ipotesi, è stata chiarita la natura della scia luminosa avvistata nei cieli tra Campania e Puglia nelle prime ore del mattino. A fare chiarezza è stato l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, che ha analizzato le immagini registrate dalle telecamere “All Sky”.

Secondo quanto emerso, l’oggetto che si è disintegrato nell’atmosfera terrestre sarebbe un razzo satellitare cinese, utilizzato per il trasporto di satelliti nello spazio. In particolare, si tratterebbe dello Xinzhengchengo2, lanciato lo scorso 30 marzo.

Le ipotesi iniziali

Nelle ore immediatamente successive all’avvistamento, diverse erano state le ipotesi formulate dagli esperti. Le osservazioni di Astronomitaly avevano già indirizzato l’attenzione verso un detrito spaziale artificiale, a causa della frammentazione dell’oggetto lungo la traiettoria e della presenza di più punti luminosi sulla stessa rotta.

Tra le possibilità considerate c’erano anche un bolide meteoritico o un frammento cometario, ma la dinamica osservata ha poi trovato conferma nell’analisi successiva.

Il fenomeno spiegato dagli esperti

A chiarire ulteriormente il fenomeno è stato Nunzio Micale, promotore del progetto AstroGargano, che ha spiegato come questi eventi siano legati al rientro in atmosfera di oggetti artificiali non più operativi.

Quando tali detriti rientrano, l’attrito con l’atmosfera genera temperature elevatissime, provocando la frammentazione e la vaporizzazione del materiale. Da qui l’effetto spettacolare visibile dal suolo, con scie luminose e frammenti incandescenti.

Un fenomeno non raro

Nonostante l’impatto visivo suggestivo, si tratta di eventi generalmente innocui. Intorno alla Terra orbitano infatti migliaia di oggetti artificiali dismessi, la cosiddetta “spazzatura spaziale”, che con il tempo rientrano nell’atmosfera.