Scontro frontale tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Nelle ultime ore, il presidente americano ha lanciato un duro attacco al Pontefice attraverso i propri canali social, definendolo “debole sulla criminalità” e “pessimo in politica estera”.

Le dichiarazioni arrivano al culmine di una crescente tensione tra Casa Bianca e Vaticano, alimentata dalle recenti posizioni del Papa su guerra, immigrazione e scenari internazionali.

Le accuse di Trump

Nel suo intervento, Trump ha criticato apertamente l’operato del Pontefice, accusandolo di assumere posizioni troppo vicine alla sinistra e di non sostenere adeguatamente le scelte degli Stati Uniti in politica estera.

Il presidente ha inoltre messo in discussione anche la stessa elezione di Leone XIV, sostenendo che sarebbe stata favorita dal fatto di essere americano e funzionale a equilibri politici internazionali. Non sono mancati riferimenti polemici anche ad ambienti democratici e a figure vicine all’ex presidente Barack Obama.

Le tensioni con il Vaticano

Alla base dello scontro ci sono soprattutto le posizioni espresse dal Papa nei giorni scorsi, in cui ha lanciato appelli alla pace e al dialogo nei conflitti internazionali, invitando i leader mondiali a ridurre la violenza e tornare alla diplomazia.

Un approccio che contrasta con la linea più dura dell’amministrazione americana, in particolare sui dossier legati al Medio Oriente.

Un conflitto senza precedenti

L’attacco segna un ulteriore irrigidimento dei rapporti tra Washington e Santa Sede, con uno scontro che assume anche un forte valore simbolico tra due figure di riferimento globale.