Profondo dolore tra la Campania e il Veneto per la scomparsa di Vincenzo Elefante, 33enne originario di Pimonte, morto in un tragico incidente stradale avvenuto nel territorio di Ponte nelle Alpi.

L’incidente

Il dramma si è consumato lungo la strada statale 51 Alemagna, in località Pian di Vedoia. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un violento impatto che ha coinvolto più veicoli.

L’urto è stato devastante: i mezzi sono rimasti distrutti e il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con vigili del fuoco, personale del Suem 118 e carabinieri intervenuti per mettere in sicurezza l’area.

Nonostante i tentativi dei sanitari, le condizioni di Elefante sono apparse subito gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato dichiarato sul posto.

Fonte: Metropolis

Il dolore di due comunità

La notizia ha colpito profondamente sia la comunità di origine nei Monti Lattari sia quella del Bellunese, dove la famiglia si era trasferita da anni, tra Longarone e Alpago.

Elefante lavorava come operaio presso Metalba, dove era impiegato anche il padre. L’azienda, in segno di lutto, ha sospeso le attività stringendosi attorno alla famiglia.

Il 33enne lascia una bambina di soli tre anni.

Il cordoglio delle istituzioni

Parole di dolore sono arrivate dal sindaco di Pimonte Francesco Somma:

«È tristissimo sapere che un ragazzo giovane e promettente come Vincenzo ci abbia lasciato in modo così tragico. Era legato alla nostra comunità, dove conservava affetti e amicizie. Questo ci sprona a fare di più per la sicurezza stradale».

Cordoglio anche dal sindaco di Alpago Alberto Peterle, che ha parlato di «un duro colpo per tutta la comunità».

I funerali

L’ultimo saluto a Vincenzo Elefante si terrà ad Alpago, dove la famiglia aveva costruito la propria vita. Intanto, cresce la commozione tra amici, colleghi e conoscenti, uniti nel ricordo di un giovane descritto da tutti come lavoratore e benvoluto.