Il Consorzio di Bonifica del Fiume Sarno intensifica gli interventi sulla rete minore per garantire sicurezza e deflusso delle acque

Interventi diffusi per la sicurezza del territorio

Prosegue l’attività di manutenzione capillare dei canali secondari da parte del Consorzio di bonifica del Fiume Sarno, con una programmazione mirata alla mitigazione del rischio idraulico e alla pulizia della rete minore. Gli interventi riguardano in particolare la rimozione della vegetazione infestante e la sistemazione degli alvei, operazioni fondamentali per garantire il corretto deflusso delle acque e prevenire situazioni di criticità sul territorio dell’Agro Nocerino Sarnese.

A sottolineare l’importanza di queste attività è il presidente Mario Rosario D’Angelo, che evidenzia come la manutenzione costante rappresenti un elemento centrale per la tutela e la sicurezza delle comunità locali.

Strategia condivisa con la Regione Campania

Il piano di lavori si inserisce in una strategia più ampia, sviluppata anche in collaborazione con la Regione Campania, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’intero sistema idraulico. Non solo interventi in emergenza, ma una programmazione continua e strutturata che punta a migliorare la gestione delle risorse e a garantire azioni tempestive e coordinate.

Una sinergia istituzionale che rafforza la capacità di prevenzione e consolida un modello operativo orientato alla salvaguardia del territorio e alla valorizzazione della rete idraulica dell’Agro Nocerino Sarnese.

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