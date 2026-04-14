Tensioni nella campagna elettorale. Il candidato sindaco interviene dopo la diffusione di contenuti online: “Non è confronto politico, ma un colpo basso”

Attacchi e clima acceso nella campagna elettorale

Un clima politico teso e confuso si vive ad Angri, dove nelle ultime ore il candidato sindaco Alfonso Scoppa, stimato commercialista ed ex consigliere comunale, è finito al centro di una campagna di attacchi personali. In rete, secondo quanto denunciato dallo stesso candidato, starebbero circolando contenuti costruiti per attribuirgli presunte responsabilità penali, alimentando un clima di tensione che scevra da un normale confronto politico.

Una dinamica “perversa” che si contamina una fase particolarmente delicata della campagna elettorale, dove il confronto tra candidati si sta progressivamente irrigidendo, lasciando irrimediabilmente spazio anche a episodi che rischiano di scivolare sul piano personale.

La replica di Scoppa: “Falsità e colpi bassi”

“A tutte le persone che in queste ore mi stanno scrivendo, chiamando o semplicemente facendo sentire la propria vicinanza: grazie, davvero. Non è scontato, e lo apprezzo molto”, esordisce Scoppa, riconoscendo il sostegno ricevuto dopo l’anonimo atto consumato in rete. Scoppa entra poi nel merito delle accuse: “In rete stanno circolando contenuti costruiti per far credere che io abbia responsabilità penali in merito a note vicende giudiziarie. È una cosa grave, ed è falsa”. E precisa: “Non è neanche una storia di oggi: mi sono già tutelato mesi fa, rivolgendomi alle autorità competenti in materia penale per perseguire tali condotte”.

Una presa di posizione netta, che si sposta sul piano politico: “Il confronto può essere acceso, duro, anche scomodo. Fa parte del gioco. Ma questi sono colpi bassi”. E conclude: “Io continuo ad andare avanti, con lucidità e rispetto”, rivendicando una linea improntata alla correttezza in un contesto che comunque si alimenta di dicerie, illazioni e sempre più livellato verso ragionamenti privi di ogni contenuto certo.

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