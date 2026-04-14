Consegnato presso il Presidio Ospedaliero di Battipaglia il nuovo motorhome sanitario dell’ASL Salerno: un ambulatorio odontoiatrico mobile, primo esempio a livello nazionale, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Equità nella Salute 2021–2027.

Il progetto, sviluppato con il supporto dell’INMP, è rivolto alle fasce più fragili della popolazione, in particolare a cittadini con ISEE inferiore a 10mila euro e a cittadini stranieri.

Il mezzo, dotato di un’équipe multidisciplinare, offrirà visite odontoiatriche, attività di prevenzione e informazione sanitaria, oltre alla fornitura di protesi mobili per i pazienti che ne avranno bisogno. L’ambulatorio opererà su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree interne e più disagiate, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

Alla consegna era presente anche il direttore generale Gennaro Sosto, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Vogliamo raggiungere anche le zone più difficili, costruendo una rete sanitaria sempre più vicina ai cittadini».

Il progetto sarà coordinato dal dottor Antonio Coppola, con il coinvolgimento di diverse unità operative dell’azienda sanitaria, nell’ottica di ampliare progressivamente i servizi territoriali e contrastare la povertà sanitaria.