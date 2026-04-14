Mattinata difficile per i trasporti ferroviari nei pressi di Napoli, dove un problema tecnico ha rallentato la circolazione dei treni fin dalle 6.

Disagi pesanti per i viaggiatori di Trenitalia e Italo, con ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto i 180 minuti. Coinvolti treni Alta Velocità e Intercity, con deviazioni sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino, che hanno ulteriormente allungato i tempi di percorrenza.

Le principali variazioni

Diversi convogli hanno subito modifiche significative:

Alcuni treni diretti a Napoli o Salerno sono stati limitati a Roma Termini

Altri sono partiti direttamente dalla capitale, saltando tratte iniziali

Alcuni convogli sono stati cancellati o deviati su percorsi alternativi

o deviati su percorsi alternativi Stop anche alla fermata di Napoli Afragola per alcune corse

Ritardi diffusi

Numerosi treni Alta Velocità hanno registrato ritardi superiori ai 60 minuti, con ripercussioni lungo tutta la dorsale nord-sud, da Salerno e Napoli fino a Milano, Torino e Venezia.

La situazione resta in aggiornamento, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena regolarità della circolazione. Disagi inevitabili per centinaia di passeggeri in viaggio nelle prime ore della giornata.