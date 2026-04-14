Mattinata difficile per i trasporti ferroviari nei pressi di Napoli, dove un problema tecnico ha rallentato la circolazione dei treni fin dalle 6.
Disagi pesanti per i viaggiatori di Trenitalia e Italo, con ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto i 180 minuti. Coinvolti treni Alta Velocità e Intercity, con deviazioni sulla linea convenzionale via Formia e via Cassino, che hanno ulteriormente allungato i tempi di percorrenza.
Le principali variazioni
Diversi convogli hanno subito modifiche significative:
- Alcuni treni diretti a Napoli o Salerno sono stati limitati a Roma Termini
- Altri sono partiti direttamente dalla capitale, saltando tratte iniziali
- Alcuni convogli sono stati cancellati o deviati su percorsi alternativi
- Stop anche alla fermata di Napoli Afragola per alcune corse
Ritardi diffusi
Numerosi treni Alta Velocità hanno registrato ritardi superiori ai 60 minuti, con ripercussioni lungo tutta la dorsale nord-sud, da Salerno e Napoli fino a Milano, Torino e Venezia.
La situazione resta in aggiornamento, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena regolarità della circolazione. Disagi inevitabili per centinaia di passeggeri in viaggio nelle prime ore della giornata.