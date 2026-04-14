L’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli rafforza la rete sanitaria con l’apertura di un nuovo reparto di Medicina di Emergenza e Urgenza e di una nuova UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica), strutture moderne pensate per rispondere a una domanda sempre più elevata.

Numeri che spiegano la pressione sanitaria

Nei primi tre mesi dell’anno sono stati 571 i pazienti che, dopo essersi rivolti ad altre strutture, hanno scelto il Pronto Soccorso del Cardarelli; di questi, 345 provenivano da ospedali pubblici. Un dato che conferma il ruolo centrale del presidio, che registra oltre 70mila accessi annui.

Nuovo reparto di Medicina d’Urgenza

Si tratta di una novità assoluta per l’ospedale, finora privo di una struttura dedicata. Il reparto, realizzato nel padiglione L e completamente riqualificato, dispone di 16 posti letto più uno in isolamento e opererà in continuità con il Pronto Soccorso, accogliendo pazienti con quadri clinici complessi.

Cardiologia potenziata e nuova UTIC

Attivata anche una nuova terapia intensiva coronarica con 8 posti letto, organizzati in moduli singoli e monitorati centralmente. All’interno della cardiologia è stata inoltre inaugurata una terza sala di emodinamica, che consentirà di aumentare gli interventi e migliorare la gestione delle emergenze cardiologiche.

Investimenti e rilancio

Negli ultimi tre anni e mezzo il Cardarelli ha ristrutturato 20 reparti e un intero padiglione. Il nuovo reparto di emergenza è stato realizzato con un investimento di circa un milione di euro.

«Il Cardarelli è un nodo fondamentale dell’assistenza sanitaria campana», ha sottolineato il direttore generale Antonio d’Amore, evidenziando come le nuove strutture permetteranno risposte più rapide ed efficaci, migliorando qualità e dignità delle cure.