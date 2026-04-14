Momenti di forte tensione a Eboli, dove domenica pomeriggio una lite tra una coppia all’interno di un ristorante è degenerata in un episodio violento.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – apparentemente in stato di alterazione per l’alcol – sarebbe stato rimproverato dalla fidanzata per aver bevuto troppo. Da lì sarebbe nata una discussione sempre più accesa, culminata con la decisione della donna di interrompere la relazione.

A quel punto, l’uomo avrebbe estratto un coltello che aveva con sé e si sarebbe ferito da solo, riportando lesioni alla gamba e al braccio.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il ferito è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato dal personale sanitario. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti, creando attimi di paura all’interno del locale.