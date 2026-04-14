È iniziato a Buenos Aires il nuovo processo per la morte di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni.

Nell’aula del tribunale di San Isidro erano presenti i familiari più stretti, tra cui le figlie Dalma, Giannina e Jana, oltre all’ex compagna Verónica Ojeda. Proprio Ojeda, all’ingresso, ha ribadito la posizione della famiglia: «Vogliamo solo giustizia e che questo processo si concluda una volta per tutte».

Il procedimento riparte dopo l’annullamento del primo processo, travolto dalle irregolarità legate alla giudice Julieta Makintach. Il nuovo calendario prevede due udienze settimanali e un numero ridotto di testimoni, passati da 178 a 90.

Sul banco degli imputati siedono sette membri dello staff medico che seguiva l’ex campione dopo l’intervento alla testa: tra loro il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e altri professionisti coinvolti nell’assistenza domiciliare.

Durissime le parole del pubblico ministero Patricio Ferrari: «Quella di Maradona è stata una morte annunciata. È stato abbandonato al suo destino». Secondo l’accusa, l’assistenza fu caratterizzata da “indifferenza letale e criminale” e un ricovero tempestivo avrebbe potuto salvarlo.

L’autopsia ha stabilito che il “Pibe de Oro” morì per edema polmonare acuto causato da insufficienza cardiaca, in un quadro clinico già fortemente compromesso.

Il processo si preannuncia lungo e complesso, ma per la famiglia e per milioni di tifosi in tutto il mondo l’obiettivo resta uno solo: ottenere verità e giustizia.