Arrestati due ragazzi, di 19 e 22 anni, entrambi originari di San Giorgio a Cremano, ritenuti responsabili di una rapina avvenuta nella serata di sabato a Napoli.

L’intervento è scattato in viale Kennedy, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti su segnalazione della Centrale Operativa per una serie di furti avvenuti all’interno di un locale durante una festa.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato una persona che inseguiva due giovani, indicandoli come autori di una rapina appena consumata. I due sono stati rapidamente raggiunti e bloccati dagli agenti.

Poco dopo è sopraggiunta anche la vittima, che ha raccontato di essere stata aggredita: i due, dopo averla colpita violentemente al volto, le avevano strappato una collanina d’oro dal collo per poi fuggire.

Alla luce degli elementi raccolti, i due giovani sono stati arrestati con l’accusa di rapina.