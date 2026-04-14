Notte di violenza a Napoli, dove si sono verificati due distinti ferimenti che hanno fatto scattare l’allarme tra le forze dell’ordine.

Il primo episodio ha coinvolto un 28enne, trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini con ferite alla gamba e all’addome. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico immediato. Al momento, il giovane non ha potuto fornire elementi utili agli investigatori. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile.

Il secondo caso riguarda invece un uomo di 40 anni, ferito al braccio da alcuni colpi di pistola e ricoverato all’ospedale di Giugliano in Campania in condizioni meno preoccupanti. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato affiancato da un’auto dalla quale sarebbero partiti gli spari.

I poliziotti sono intervenuti in via San Nullo, luogo dell’agguato, dove hanno rinvenuto e sequestrato diversi bossoli. Le indagini sono in corso per risalire agli autori dei due episodi e chiarire eventuali collegamenti tra i ferimenti.