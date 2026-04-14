L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha disposto la chiusura di alcune scuole per l’intera giornata di mercoledì 15 aprile, a causa della sospensione programmata dell’erogazione idrica prevista dalle ore 10:00 alle 18:00.

Il provvedimento riguarda il II Istituto Comprensivo De Lorenzo, situato in via Pietro Martinez y Cabrera, e l’Istituto di Istruzione Superiore G.B. Vico (sede centrale).

La decisione è stata adottata per garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie all’interno degli edifici scolastici e tutelare la salute di studenti, docenti e personale.

Dal Comune arriva anche un invito ai cittadini delle zone interessate a organizzarsi per la temporanea interruzione del servizio idrico. Per eventuali aggiornamenti, l’ente consiglia di consultare i canali istituzionali ufficiali.