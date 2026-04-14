Il Papa Leone XIV sarà protagonista di una doppia visita in Campania nel giro di quindici giorni. Primo appuntamento l’8 maggio tra Napoli e Pompei, in occasione dell’anniversario della sua elezione, mentre il 23 maggio sarà ad Acerra, alla vigilia degli undici anni della Laudato si’ di Papa Francesco.

La Curia ha già reso note le modalità di accesso per partecipare agli eventi, che si preannunciano molto partecipati.

Incontro in Cattedrale

Gli ingressi al Duomo di Napoli saranno consentiti dalle 12:00 alle 14:30 con accessi differenziati: presbiteri, diaconi (anche con consorti), religiosi, seminaristi e personale di Curia seguiranno percorsi dedicati, previa registrazione delle generalità tramite modulo online.

Evento in Piazza del Plebiscito

Per l’incontro con i fedeli in Piazza del Plebiscito, i varchi saranno aperti dalle 10:00 alle 14:30. I posti in piedi saranno assegnati alle parrocchie in base alla popolazione, mentre ogni comunità avrà anche posti a sedere e uno spazio riservato per persone con disabilità con accompagnatore.

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di pass, da richiedere comunicando le generalità entro il 15 aprile. Per facilitare i controlli, è consigliato non portare borse o zaini.

Previsto anche uno spazio dedicato ai giovani tra i 16 e i 30 anni, con partecipazione su prenotazione fino a esaurimento posti, per dare un taglio più dinamico e festoso all’evento.

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Il percorso del Papa

Particolare attenzione sarà dedicata al tragitto del Pontefice, dal porto al Duomo e poi fino a Piazza del Plebiscito, dove si attende la presenza di migliaia di fedeli e pellegrini.

Per l’occasione è stata attivata una segreteria organizzativa presso il Palazzo Calasanzio, a supporto di tutte le richieste e informazioni legate alla visita.