Intervento questa mattina a Salerno, dove un esemplare di Upupa era rimasto bloccato all’interno di una struttura sanitaria nell’area portuale.

A richiedere supporto ai Vigili del Fuoco è stata l’ENPA di Salerno, dopo che nei giorni precedenti i dipendenti avevano tentato senza successo di far uscire l’animale lasciando cibo e acqua vicino alle aperture.

Grazie all’intervento dei caschi rossi, l’uccello è stato recuperato rapidamente e messo in sicurezza. Secondo quanto riferito dall’Enpa, l’upupa non presenta ferite o lesioni e presto potrà tornare a volare.

Dall’associazione anche un ringraziamento a cittadini e istituzioni per le segnalazioni di animali in difficoltà.