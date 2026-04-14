Via libera al progetto per la realizzazione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) a Sarno, un piano strategico da 227mila euro pensato per rilanciare il commercio locale e migliorare la vivibilità urbana.

L’iniziativa, candidata al finanziamento della Regione Campania, punta a ottenere un contributo massimo di 170mila euro, mentre il Comune garantirà un cofinanziamento di circa 57mila euro.

Il progetto coinvolge attivamente realtà del territorio come Confcommercio Campania, Confesercenti Campania e l’Associazione Commercianti Sarnesi, con l’obiettivo di creare un vero e proprio ecosistema urbano capace di integrare economia, cultura e turismo.

Gli interventi interesseranno in particolare Piazza Marconi, via Onofrio Tortora, via Piave e via Roma, con opere di riqualificazione come il rifacimento dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di illuminazione a LED e sistemi di videosorveglianza.

Accanto alle opere strutturali, spazio anche all’innovazione e alla formazione: sono previsti workshop e laboratori dedicati agli operatori commerciali su digitalizzazione, marketing territoriale e gestione della presenza online.

Il progetto include inoltre un piano di promozione del “Brand Sarno”, con la creazione di una piattaforma web per valorizzare e mettere in rete le attività di vicinato, rafforzando l’attrattività del territorio.

«Si tratta di un percorso condiviso con le realtà locali – ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante – nella convinzione che lo sviluppo passi dalla collaborazione tra istituzioni, operatori e associazioni».