A Sarno, a oltre due mesi dalla tragica uccisione di Gaetano Russo, la famiglia ha riaperto la storica salumeria-panetteria di Piazza Sabotino, teatro del dramma avvenuto nella notte del 3 febbraio.

Il commerciante 61enne era stato assassinato mentre cercava di difendere la figlia 19enne da un’aggressione, un gesto di coraggio che aveva profondamente colpito l’intera comunità.

Oggi, tra dolore e determinazione, il forno è tornato ad accendersi. I familiari hanno scelto di proseguire l’attività come segno di continuità e amore, ricordando Gaetano come guida e punto di riferimento, con la promessa di portare avanti il suo lavoro.

A rendere ancora più toccante questo ritorno è stato un gesto simbolico: portare un panino sulla sua tomba, quasi a condividere con lui, ancora una volta, il frutto di quella vita fatta di sacrifici e dedizione.

Un segnale forte che unisce memoria e rinascita, nel ricordo di un uomo che ha perso la vita per proteggere la propria famiglia.