Ancora paura a Scafati, in via Generale Niglio, dove i residenti denunciano una situazione ormai fuori controllo legata a corse e manovre pericolose durante le ore notturne.

A segnalare l’episodio è un cittadino, che racconta di un incidente avvenuto proprio mentre uno dei ragazzi, intento a impennare con il mezzo, ha perso il controllo finendo per impattare contro un’auto.

“Non ci fanno dormire tutte le notti, siamo esasperati. È una situazione pericolosa per loro stessi e per gli altri”, è lo sfogo dei residenti, sempre più preoccupati per l’escalation di comportamenti rischiosi lungo la strada.

Redazione