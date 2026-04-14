A Scafati si ricompone il quadro politico di centrodestra. Dopo il passaggio in maggioranza di Fratelli d’Italia, il sindaco Pasquale Aliberti parla di una svolta significativa per l’amministrazione cittadina.

«Dopo tredici anni il centrodestra torna a essere un blocco amministrativo unito», ha dichiarato Aliberti, sottolineando come si tratti di «un atto di grande maturità politica» condiviso anche con i livelli nazionali del partito.

Il primo cittadino ha chiarito che la scelta non nasce da esigenze numeriche: «Abbiamo approvato Bilancio e Documento Unico di Programmazione in piena serenità». Piuttosto, si tratta di una decisione strategica per rafforzare l’azione di governo e favorire un confronto più ampio, aperto anche alle realtà civiche.

Secondo Aliberti, l’intesa rappresenta anche un segnale politico più ampio: «Se si governa insieme a livello nazionale, lo stesso schema deve essere replicato sui territori». Un modello che, a suo dire, potrebbe essere seguito anche in altri comuni.

Non mancano le critiche, che il sindaco attribuisce a timori legati al ritorno di un centrodestra compatto. «Oggi abbiamo ricompattato le forze politiche insieme ai movimenti civici», ha concluso, definendo questa fase «una grande opportunità per la città e un esempio di maturità politica».