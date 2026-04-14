Momenti di grande paura a Sorrento, dove una donna è precipitata dal terzo piano di un edificio nella zona di Santa Lucia. L’episodio si è verificato ieri sera, facendo temere il peggio.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che sono riusciti a prestare soccorso in tempi rapidi, evitando conseguenze ancora più gravi. La donna è stata stabilizzata e affidata alle cure mediche, mentre restano da chiarire le cause della caduta.

L’episodio riaccende però i riflettori sulle criticità del sistema di emergenza sanitaria in Costiera. Con l’avvio della stagione turistica, il servizio 118 si trova ad affrontare un vero e proprio “tour de force”, con un numero limitato di ambulanze e personale ridotto, come riportato da “Positanonews”.

Negli ultimi giorni, infatti, si sarebbero registrati ritardi negli interventi anche nei comuni limitrofi come Sant’Agnello, a causa dei mezzi già impegnati in altri soccorsi, alcuni dei quali fuori regione o addirittura all’estero.

Tra le principali criticità segnalate: carenza di medici, insufficienza di barelle e un sistema sotto pressione crescente per l’aumento dei flussi turistici. Una situazione che spinge cittadini e operatori a chiedere un intervento urgente della Regione Campania per potenziare un servizio considerato essenziale e salvavita.