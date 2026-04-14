A Sarno emergono nuovi dettagli sul tentato omicidio avvenuto nei giorni scorsi in via Vecchia Lavorate. Alla base dell’agguato ci sarebbe il recupero di un credito di circa 300 euro.

Secondo la ricostruzione della Procura di Nocera Inferiore, un 31enne del posto, attualmente in carcere, avrebbe sparato contro un 19enne al termine di un incontro concordato tramite videochiamata proprio per la consegna del denaro. Nell’inchiesta risulta indagato anche un parente dell’uomo.

La vittima, colpita da alcuni proiettili, è stata trasportata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio si è verificato intorno alle 19:30, generando forte preoccupazione tra i residenti della zona, come riportato da “Il Mattino“.

Gli investigatori non escludono che dietro la vicenda possa esserci un debito legato al traffico di stupefacenti. Determinanti, per l’identificazione del responsabile, sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il 31enne è stato fermato già nella serata di domenica e nelle prossime ore sarà interrogato dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.