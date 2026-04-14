Episodio di inciviltà a Vietri sul Mare, dove una fontana pubblica è stata utilizzata da alcuni per lavarsi i piedi, provocando anche dei danni.

Un gesto che ha riacceso il dibattito sul rispetto degli spazi comuni e sul decoro urbano, soprattutto in una località a forte vocazione turistica.

A intervenire con fermezza è stato il sindaco Giovanni De Simone, che sui social ha condannato l’accaduto:

«Questa fontana non è una vasca: è acqua potabile, fatta per bere, non per lavarsi i piedi. Usarla in quel modo è solo un gesto di inciviltà che offende la comunità e il lavoro degli artigiani».

Il primo cittadino ha quindi richiamato al rispetto dei beni pubblici, sottolineando la necessità di maggiore senso civico da parte di cittadini e visitatori.