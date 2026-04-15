Un parto complesso, affrontato con successo grazie a un’attenta gestione specialistica, conferma l’eccellenza sanitaria dell’Istituto clinico mediterraneo di Agropoli.

Lo scorso 9 aprile, Carla Landi, originaria di Cava de’ Tirreni, ha dato alla luce il piccolo Luca, di 2,550 kg, al termine di una gravidanza definita ad altissimo rischio.

La gestazione era resa particolarmente delicata da una grave patologia intestinale materna, trattata con terapie avanzate a base di anticorpi monoclonali, e da un severo ritardo di crescita fetale emerso già dalla 28esima settimana.

Il caso è stato seguito dall’équipe del dottor Mario Polichetti, già primario presso l’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona, con il supporto del dottor Giuseppe Allegro.

Fondamentale anche il contributo della struttura diretta dalla dottoressa Paola De Domenico e dell’Unità operativa di Neonatologia guidata dal dottor Francesco Ciccullo.

«Questo risultato dimostra quanto sia fondamentale affidarsi a strutture specializzate nei casi più complessi – ha spiegato Polichetti –. Dietro ogni nascita c’è un lavoro di squadra fatto di competenza e monitoraggio costante».