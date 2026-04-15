A Agropoli è stato inaugurato lo slargo panoramico di via Carmine Rossi intitolato a Angelo Vassallo, il “Sindaco pescatore” assassinato il 5 settembre 2010.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Roberto Mutalipassi, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, oltre al figlio Antonio Vassallo.

Lo spazio, affacciato su un panorama suggestivo, diventa un luogo simbolico dedicato alla memoria di Vassallo, figura emblematica di impegno civile, legalità e tutela del territorio.

«Un giusto riconoscimento a un esempio di buona amministrazione», ha dichiarato il sindaco Mutalipassi, sottolineando il valore dell’iniziativa per la comunità.

Commosso anche Antonio Vassallo, che ha evidenziato il forte legame tra il luogo e la figura del padre: «Questo spazio conserverà vivo il suo ricordo e il suo impegno per la legalità e l’ambiente».