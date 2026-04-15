Presentazione ufficiale della candidatura a sindaco per Maddalena Pepe, che questa sera inaugurerà la sede elettorale ad Angri.

L’appuntamento è fissato per le 19:30 alla Casa del Cittadino, dove la candidata darà il via alla sua campagna elettorale, sottolineando il valore simbolico del luogo scelto.

«Non è solo un ufficio elettorale – ha dichiarato – ma uno spazio aperto, un punto di incontro per costruire insieme un’idea di città. Questa campagna nasce tra la gente, nelle strade e nelle conversazioni vere».

Un messaggio chiaro, quello di Pepe, che punta su partecipazione e condivisione come pilastri del suo percorso politico, invitando cittadini e sostenitori a prendere parte attivamente al progetto.