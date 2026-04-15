La Regione Campania ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi di solidarietà destinati ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro.

Si tratta di un sostegno economico finalizzato a garantire il diritto allo studio e alla formazione. Possono accedere al beneficio i giovani fino a 28 anni (limite esteso a 35 per gli universitari), con un ISEE non superiore a 38mila euro.

Le domande potranno essere presentate dal 14 aprile al 13 maggio 2026, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul portale istituzionale regionale.

«Nessun risarcimento può lenire il dolore di una perdita – ha dichiarato l’assessora Angelica Saggese – ma è nostro dovere sostenere questi ragazzi, affinché possano continuare a investire nel proprio futuro. La Regione deve essere una comunità che protegge e accompagna i più giovani».