A quasi cinque anni dal naufragio, la nave Mensh II è ancora arenata sulla spiaggia libera di Eboli, trasformata ormai in un relitto in stato di avanzato deterioramento.

Nonostante ordinanze e segnalazioni, la rimozione non è mai stata effettuata. Con l’estate alle porte e l’arrivo dei bagnanti, la situazione torna a far discutere e appare sempre più insostenibile.

Il relitto rappresenta un serio rischio ambientale, a causa del rilascio continuo di microplastiche e materiali inquinanti nell’ecosistema marino. Allo stesso tempo, la struttura compromessa costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Oltre al danno ambientale, resta evidente anche il problema del decoro: un’immagine negativa per un tratto di litorale che potrebbe invece essere valorizzato dal punto di vista turistico.