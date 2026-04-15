Apprensione a Gragnano per la scomparsa di Anna Martire, 80 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri.

La donna si è allontanata dalla propria abitazione in via Vittorio Veneto senza fare ritorno. Secondo le prime informazioni, potrebbe trovarsi in stato confusionario e aver perso l’orientamento.

La signora è conosciuta nel quartiere e la sua scomparsa ha mobilitato familiari e cittadini. Al momento dell’allontanamento indossava abiti consoni alla stagione, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’abbigliamento.

L’appello dei familiari è rivolto anche ai comuni vicini, tra cui Castellammare di Stabia, Santa Maria la Carità e Casola di Napoli: «Se la vedete, fermatela e contattate subito le forze dell’ordine. Potrebbe essere disorientata, ogni minuto è prezioso».

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il 112 o la stazione dei Carabinieri più vicina.