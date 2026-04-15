Si è conclusa nel modo più drammatico la scomparsa di Anna Martire, l’80enne di Gragnano di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio.

Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato nella tarda mattinata in un dirupo nei pressi di via Giovanni della Rocca, non lontano dalla vecchia stazione delle Ferrovie dello Stato. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana sarebbe precipitata accidentalmente nella scarpata, forse a causa di un momento di disorientamento, senza riuscire più a risalire.

La donna si era allontanata dalla sua abitazione in via Vittorio Veneto, facendo scattare immediatamente l’allarme da parte dei familiari. Nelle ore successive era partita una vasta operazione di ricerca, coordinata dai Carabinieri e sostenuta da numerosi volontari e cittadini.

Per tutta la notte la comunità aveva sperato in un epilogo diverso, ma le ricerche si sono concluse con il tragico ritrovamento. Ora saranno gli accertamenti a chiarire con esattezza la dinamica della caduta.

La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità, che nelle ultime ore si era mobilitata con grande solidarietà per riportare a casa l’anziana.