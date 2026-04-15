Momento delicato per la Juve Stabia, con gli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa che lanciano l’allarme sulla situazione societaria.

Durante una conferenza stampa, i due hanno denunciato l’assenza di supporto da parte del socio Solmate: «Viviamo una fase critica. Nonostante i risultati sul campo, la proprietà non ha mai garantito sostegno economico. Un comportamento che riteniamo immorale».

Il nodo principale è rappresentato dalla scadenza federale del 16 aprile: senza un’immissione di capitali, la gestione del club rischia di diventare insostenibile, con possibili ripercussioni anche sportive, tra cui penalizzazioni per la prossima stagione.

Sul campo, la squadra guidata da Abate resta in corsa per i playoff, attualmente settima con 48 punti. Ma fuori dal rettangolo verde la situazione resta incerta.

Le difficoltà societarie affondano le radici nella vicenda dello scorso ottobre, quando il club di Castellammare di Stabia fu posto sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose. Successivamente, l’ex presidente Andrea Langella ha ceduto il pacchetto azionario a Brera Holdings, poi diventata Solmate.

«Sappiamo che l’attuale proprietà sarebbe disposta a cedere il club a zero – hanno aggiunto gli amministratori –. La nostra priorità è evitare il fallimento e scongiurare che la società finisca in mani poco affidabili».

Infine, l’appello alla città: «Castellammare di Stabia deve unirsi. La Juve Stabia è una realtà sana, senza stipendi arretrati. Sarebbe assurdo perdere tutto così».