Controlli serrati a Nocera Inferiore sul corretto conferimento dei rifiuti, con le prime denunce già scattate per smaltimento irregolare.

Da giorni, gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali, insieme al Nucleo Ecologia della Polizia Municipale, stanno effettuando verifiche mirate, soprattutto nel centro cittadino, su disposizione del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Nel mirino, in particolare, la frazione dell’umido: all’interno dei sacchetti biodegradabili sono stati trovati materiali non conformi come abiti, scarpe, plastica, carta e vetro. Irregolarità che hanno portato alle prime sanzioni.

«È fondamentale rispettare le regole della raccolta differenziata per il bene dell’ambiente e della comunità», ha ricordato il sindaco Paolo De Maio.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per contrastare comportamenti scorretti e tutelare il decoro urbano.