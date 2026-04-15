Venerdì 17 aprile alle ore 18 sarà inaugurata a Pagani la nuova biblioteca del Centro Sociale, intitolata al giornalista Salvatore Scarano, figura storica dell’informazione locale.

L’iniziativa, promossa dall’associazione ANNA ODV guidata da Giuseppe Barone, rientra in un più ampio progetto di rilancio della struttura, trasformata in uno spazio aperto e inclusivo dedicato alla crescita culturale e sociale della comunità.

L’intitolazione ha ottenuto il sostegno dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, con il contributo del presidente di Assostampa Valle del Sarno Salvatore Campitiello.

La biblioteca nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per giovani, famiglie e anziani, promuovendo cultura, inclusione e partecipazione. Il Centro Sociale, inoltre, continua il suo percorso di valorizzazione anche grazie al coinvolgimento dei ragazzi seguiti dall’UEPE di Salerno, impegnati nella riqualificazione degli spazi.

«Intitolare la biblioteca a Salvatore Scarano significa legare questo luogo alla memoria di chi ha contribuito a raccontare e far crescere la nostra città», ha dichiarato Barone.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Raffaele Maria De Prisco: «È un riconoscimento doveroso a un pioniere dell’informazione e un segnale importante per tutta la comunità».