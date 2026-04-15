Progetto promosso dall’Azienda Consortile Agro Solidale per rafforzare i servizi territoriali e favorire percorsi di inserimento sociale e lavorativo

Il progetto e gli obiettivi

Pagani. L’Azienda Consortile Agro Solidale rilancia le politiche di inclusione con il progetto “Welfare Solidale”, finanziato dal programma Campania FSE+. L’iniziativa mira a rafforzare i servizi territoriali e consolidare la rete tra pubblico e privato, promuovendo percorsi concreti di inserimento sociale e lavorativo per cittadini in condizioni di fragilità.

Percorsi di inclusione e formazione

L’obiettivo è offrire opportunità reali di formazione e accompagnamento al lavoro, attraverso tirocini mirati capaci di favorire autonomia personale e inclusione attiva. Il progetto sostiene un progressivo reinserimento nel tessuto economico e sociale locale, con interventi strutturati e orientati alla stabilità dei percorsi individuali.

Tirocini e sostegno ai partecipanti

I tirocini avranno durata annuale e rappresentano uno degli strumenti centrali dell’intervento. Le attività si svolgeranno presso enti e imprese del territorio, con il supporto di tutor dedicati. È prevista un’indennità mensile per i partecipanti, a sostegno del percorso e come incentivo alla continuità formativa.

Avviso pubblico e rete territoriale

L’avviso pubblico è rivolto a soggetti disponibili a collaborare alla realizzazione degli interventi, contribuendo alla costruzione di percorsi personalizzati. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali orientate al contrasto della povertà e alla promozione dell’inclusione sociale su scala territoriale.

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