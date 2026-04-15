Resta in condizioni gravissime il 36enne di nazionalità indiana trovato nella notte tra venerdì e sabato davanti al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accompagnato da ignoti fino all’ingresso dell’area triage e poi lasciato lì. Presentava entrambi gli arti inferiori in condizioni critiche, con un avanzato stato di cancrena, poi confermato dai medici.

Trasferito d’urgenza in Rianimazione, è stato sottoposto anche a trattamenti in camera iperbarica nel tentativo di salvargli le gambe. Nelle ultime ore è stato spostato nel reparto di Infettivologia, dove è sottoposto a terapie antibiotiche intensive. La prognosi resta riservata e non è escluso il pericolo di vita: l’infezione avrebbe compromesso anche altri organi, tra cui fegato e reni.

Ancora da chiarire le cause: tra le ipotesi, l’esposizione a sostanze chimiche tossiche, forse legate ad attività agricole. Non si esclude che l’uomo possa essere un lavoratore irregolare.

Sulla vicenda indaga la polizia, impegnata a identificare chi lo ha accompagnato in ospedale e poi abbandonato. Al momento nessuno si è fatto avanti: il 36enne non parla italiano e non risulterebbe avere familiari sul territorio.