Attimi di tensione a Salerno, dove una donna di 81 anni affetta da demenza si è allontanata dal pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona, facendo perdere le proprie tracce per oltre un’ora.

L’anziana era stata accompagnata in ospedale dalla figlia intorno alle 14 per accertamenti legati a un sospetto episodio ischemico. Secondo una prima ricostruzione, durante l’attesa nell’area visite – e in assenza momentanea dei familiari – sarebbe riuscita ad uscire dalla struttura senza essere notata.

Scattato l’allarme, sono partite immediatamente le ricerche, con il timore di possibili conseguenze legate alle sue condizioni di salute. Dopo oltre un’ora, la donna è stata individuata dalle forze dell’ordine mentre camminava lungo via Parmenide, a distanza dall’ospedale.

Fortunatamente è stata ritrovata in condizioni tali da poter essere assistita, evitando conseguenze più gravi.