Dramma sfiorato a Salerno, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 60 anni è stato investito da un autobus in via Dei Principati, all’altezza di Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta).

Secondo una prima ricostruzione, il 60enne sarebbe stato colpito dallo specchietto retrovisore del pullman mentre attraversava la strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure e trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi d’Aragona, dove è attualmente ricoverato.

Al momento non sono note le sue condizioni di salute.