Colpo di scena della Corte di Cassazione sul delitto di Dino Faucitano, ucciso il 26 aprile 2015 a Scafati, in piazzetta Genova.
La Suprema Corte ha ridisegnato il quadro processuale: annullato l’ergastolo per Marcello Adini, mentre resta definitiva la condanna al fine pena mai per Carmine Alfano. Nessuna novità, invece, per Pasquale Rizzo, detto “‘o tedesco”, già assolto nei precedenti gradi di giudizio.
Per Adini si riapre il processo: disposto un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Napoli, che dovrà riesaminare la sua posizione dopo la condanna inflitta in secondo grado a Salerno. Diversa la situazione per Alfano, per il quale la Cassazione ha confermato l’ergastolo, nonostante la caduta dell’aggravante del metodo mafioso.